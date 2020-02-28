Тюмень, 28 февраля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В Тюмени 28 февраля в честь празднования Масленицы активисты регионального отделения «Молодой гвардии» вместе с участниками автомобильного движения «New Tyumen» устроили шоу для 150 воспитанников Успенского детского психоневрологического дома-интерната. Радость праздника дарили ребятам скоморохи, коробейники и ростовая кукла Масленица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Пресс-служба Тюменского отделения «Молодой гвардии» Фрагмент проводов Зимы

«В традиционном русском быту «Широкая Масленица» была одним из самых ярких, наполненных радостью жизни, праздников. Наши предки Масленицу отмечали повсеместно. Нам захотелось поделиться этим озорством с ребятами из интерната», — сообщил руководитель тюменского регионального отделения «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.

Артисты вместе с детьми исполнили известные русские народные песни, водили хороводы, ответили на вопросы увлекательной викторины. Юные участники праздника с восторгом приняли выступления Зимы и пряничных человечков, которые ещё играли с ребятами в «Снежный ком». Развлекательную программу продолжил танец казаков и приход Весны. Медведь привёз ребятишкам подарки, а спортивные забавы, конкурсы и игры позволили ребятам прочувствовать атмосферу традиционного народного гуляния.

Празднование завершилось сожжением чучела Масленицы. Предварительно дети развесили на него ленточки, символически прощаясь с зимой.