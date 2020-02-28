Ярославль, 28 февраля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. 10 марта в Ярославль приедет председатель правительства Россиии Михаил Мишустин и министр экономического развития Максим Решетников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Ярославль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вскоре после назначения на этот пост Михаил Мишустин пообещал совершить серию поездок по регионам России, начав с Великого Новгорода.

Не исключено, что одной из тем встречи в Ярославле станет привлечение инвестиций в региональную экономику и работа зон опережающего социально-экономического развития.