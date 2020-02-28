Тамбов, 28 февраля, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Тамбовская область и Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) продолжат реализовывать взаимовыгодные проекты, благодаря которым ежегодно увеличивается пассажиропоток на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Представители Тамбовщины и ЮВЖД подвели итоги партнёрской работы и определили задачи

Тамбовскую область и Юго-Восточную железную дорогу связывают давние партнерские отношения, результатом которых является развитие железнодорожного сообщения как внутри региона, так и с другими территориями страны. Итоги совместной работы и планы на будущее обсудили сегодня, 28 февраля, на конференции, в которой приняли участие начальник ЮВЖД Сергей Задорин, вице-губернатор Арсен Габуев и председатель областной думы Евгений Матушкин.

Развитие железнодорожного транспорта является одним из важнейших направлений деятельности региональной администрации. Совместная работа с ЮВЖД выстроена в соответствии с интересами жителей. Ее результатом является ежегодное увеличение пассажиропотока.

В 2019 году поезда дальнего следования перевезли более 2 млн пассажиров, что на 60 тыс. человек больше, чем годом ранее. Пригородными поездами воспользовались более 1,2 млн человек, что также превышает показатели 2018 года. С 2019 года региональные власти приняли решение о льготном проезде на пригородных поездах для детей 5−7 лет.

Для того, чтобы сохранить маршруты и не допустить резкого роста стоимости проезда на пригородных поездах, администрация Тамбовской области ежегодно компенсирует железнодорожникам затраты, связанные с перевозками. В 2020 году на эти цели предусмотрено 263 млн рублей.

Чтобы железнодорожный транспорт становился более удобным и комфортным, ЮВЖД инвестирует средства в модернизацию и развитие объектов железнодорожной инфраструктуры. В 2019 году вложено 2,2 млрд рублей.

Стороны планируют развивать сотрудничество. В ближайшее время крупнейшим проектом, который ЮВЖД намерена реализовать на территории Тамбовской области, станет электрификация участка от станции Кочетовка до станции Ртищево, включающий более 360 км путей. Администрация области намерена и в дальнейшем оказывать посильную помощь железной дороге в реализации этого масштабного и значимого проекта.

Особое внимание железнодорожники и региональные власти уделяют модернизации вокзальных комплексов. В настоящее время заканчивается реконструкция вокзала в Тамбове. По словам Сергея Задорина, много обращений поступает по поводу вокзала Мичуринск-Воронежский. В Тамбовской области он является третьим по объему пассажиров, однако не приспособлен для обслуживания большого количества людей. ЮВЖД предлагает перенести вокзал в более просторное здание, где в ожидании поезда с комфортом смогут разместиться все пассажиры. По мнению Арсена Габуева, это перспективный проект, который будет внимательно изучен.

Еще один актуальный проект связан с открытием пассажирской станции в микрорайоне Радужный Тамбова. Платформа полностью оборудована и готова принять пассажиров. Запуск станции позволит повысить транспортную доступность активно застраиваемых территорий в северной части областного центра.