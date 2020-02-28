Санкт-Петербург, 28 февраля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Русская православная церковь требует передачи в ее руки храма Воскресения Христова, более известного как Спас на Крови, расположенного на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил депутат Заксобрания от «Партии роста» Максим Резник.

Дарья Драй ИА REGNUM Храм Спаса-на-крови

По сведениям парламентария, соответствующее обращение в Смольный уже направил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, причем сделано это было еще 23 октября 2019 года.

«5 марта в Смольном большое совещание по передаче. Неужели жизнь ничему не учит?» — заметил депутат, имея в виду историю вокруг Исаакиевского собора.

Ранее РПЦ намеревалась получить в свое распоряжение Исаакиевский собор, который также является городским музеем, причем тогдашний губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что «вопрос решен» положительно для РПЦ, однако массовые протесты граждан остановили этот процесс. Исаакиевский собор продолжает оставаться музеем, в котором регулярно проходят православные богослужения, доступ на которые бесплатен.

Спас на Крови также выполняет музейные функции и находится в составе ГМЗ «Исаакиевский собор». Он открыт для посещения как музей, там проводятся экскурсии, связанные с историей храма, возведенного на месте убийства террористами-народовольцами императора Александра II. Храм является уникальным памятником искусства мозаики.