Калуга, 28 февраля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 6% валового внутреннего продукта составляет сельское хозяйство. В 2019 году сельскохозяйственные организации региона увеличили производство продукции на 17,6%. Его индекс в хозяйствах всех категорий составил почти 112% при общем объеме производства порядка 53 млрд рублей. Об этом 28 февраля рассказал на итоговой коллегии глава ведомства Леонид Громов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании коллегии министерства сельского хозяйства области

В 2019 году инвестиции в сельское хозяйство региона приблизились к 100 млрд рублей. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах было создано более 300 новых рабочих мест, а размер средней заработной платы вырос на 7% и достиг 32 тыс. 700 рублей.

В 2020 году калужским аграриям предстоит продолжить реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В 2019 году регион экспортировал агропромышленной продукции на 52 млн долларов, перевыполнив целевой показатель на 30%.