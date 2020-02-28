Ярославль, 28 февраля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Два города Ярославской области — Переславль-Залесский и Углич — одержали победу во всероссийском конкурсе Минстроя по созданию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Форум, где были объявлены города-победители, проходит 28 февраля 2020 года в Тюмени.

Эскиз благоустройства в Угличе

Ярославская область подготовила на конкурс семь заявок. Кроме Переславля и Углича свои заявки представляли Гаврилов Ям, Любим, Мышкин, Ростов и Тутаев. На прошлом конкурсе в число победителей вошло 4 города нашего региона. Проекты благоустройства Мышкина, Ростова, Переславля и Тутаева были завершены в 2019 году.

Переславль-Залесский победил с проектом благоустройства набережной Плещеева озера. Здесь планируется обустроить пляж, зону отдыха, а также транзитную зону проезда общественного и частного автомобильного транспорта.

В Угличе проект благоустройства носит название «Портрет Дориана Грея». Проект предусматривает активацию городских связей в центральной части города. Будет выполнено обустройство территорий, примыкающих к причалам, верхней набережной и сквера. Планируется создать непрерывный маршрут по нижней набережной от причалов до парка Победы, а также модернизировать торговые ярмарочные объекты.

Реализация проектов-победителей конкурса Минстроя 2020 года должна завершиться в 2021 году.