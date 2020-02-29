Война: освобождены Никопольский и Криворожский районы Украины. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941 — 1945 гг.
Москва, 29 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941 — 1945 гг. 29 февраля: в 1944 году завершилась Никопольско-Криворожская наступательная операция.
В результате операции был ликвидирован никопольский плацдарм противника. Красная армия отбросила гитлеровцев из запорожской излучины Днепра и освободила Никопольский и Криворожский промышленные районы Украины.