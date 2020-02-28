Калуга, 28 февраля, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Порядка 39 наиболее активных заносных растений, представляющих экономическую и экологическую угрозу, представлены в новом сборнике «Черная книга Калужской области. Сосудистые растения», сообщает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов Калужской области Порядка 39 наиболее активных заносных растений, представляющих экономическую и экологическую угрозу, представлены в новом сборнике «Черная книга Калужской области. Сосудистые растения»,

По данным ведомства, изданию сборника предшествовало изучение чужеродной для региона флоры, присутствие которых влияет на изменение местной растительности. В настоящее время объем этих растений составляет в области не менее 20%. Завезенные извне, эти растения не имеют естественных вредителей, что пока позволяет чужакам вытеснять местную флору. Вредоносные растения в книге ранжированы по активности и потенциальной опасности. Возглавляет список вредителей борщевик Сосновского, требующий организованного уничтожения. Выделены еще две категории, посадки которых необходимо планомерно заменять аборигенными растениями. Книга проиллюстрирована цветными фотографиями.

Министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина считает издание «Черная книга Калужской области. Сосудистые растения» необходимым для биологов, студентов естественнонаучных специальностей, работников природоохранных организаций и органов местного самоуправления. По мнению главы ведомства, только знание методов борьбы с природными агрессорами сохранит биологического многообразие региона.