Пермь, 28 февраля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Поклонники пермского театра «У Моста» обратились к исполняющему обязанности губернатора Пермского края Дмитрию Махонину с жалобой на размещение мусорных баков в непосредственной близости от учреждения культуры, об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаков Антон Мусорные контейнеры вблизи пермского театра «У Моста»

Зрители театра собрали подписи под петицией для губернатора, а также для главы города Дмитрия Самойлова с просьбой принять меры для устранения сложившейся ситуации.

«Мы, зрители театра «У Моста», выражаем крайнее возмущение размещением мусорки рядом со входом в театр. Мусорные баки разместили практически в десяти метрах от театра», — говорится в петиции.

Поклонники театра подчеркивают, что размещение мусорных контейнеров вблизи учреждения культуры является позором для края, так как театр «У Моста» считается лучшим региональным театром страны, брендом Пермского края, куда приезжают гости со всего мира.

Мусорные контейнеры были установлены в непосредственной близости от театра примерно месяц назад, раньше учреждение культуры не сталкивалось с подобной проблемой.

Инициаторами сбора подписей в защиту культурного пространства театра выступили сами зрители, собрав в короткий период порядка 300 подписей под обращением. Петиция была передана в приемную губернатора Пермского края и главы города.