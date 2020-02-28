Ярославль, 28 февраля, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В Ярославле открылся мультимедийный музей «Новой хронологии», в экспозиции которого подробно разобрана историческая теория академика РАН Анатолия Фоменко и доцента МГУ Глеба Носовского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Часть экспозиции

Новый музей располагается в здании усадьбы князя Куракина, который является объектом историко-культурного наследия. В музее 14 залов, занимающих три этажа. В экспозиции подробно рассказано о теории реконструкции мировой истории, предложенной Анатолием Фоменко и Глебом Носовским.

«Основа «Новой хронологии» в том, что события, люди, династии, предметы искусства и культуры они были, но совсем в другой отрезок времени, гораздо позже. Существует три временных сдвига — 330 лет, 1050 лет и 1800 лет» — рассказал исполнительный директор музея «Новой хронологии» Михаил Поздняков.

Музей работает уже полтора месяца. В среднем, музей принимает до 300 посетителей в день. Открытие музея «Новой хронологии» вызвало ажиотаж, как среди жителей, так и гостей Ярославского региона. Помимо ярославцев, его посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Омска и других городов.

Экспонат одного из залов музея

«Слово «экскурсионная группа» — оно меня пугает, если честно. В традиционном музее экскурсовод — центральная фигура. Сказал что-то — все слушают, повторил — опять все слушают. Здесь как раз ситуация в том, что человек знакомится индивидуально. Он изучает. К примеру, что-то ему интересно, а вот это он уже знает. Время осмотра у всех по-разному. Бывает, семейные пары пролетают очень быстро. Другие знакомятся очень долго. Максимальный рекорд, который зафиксирован — более 4 часов», — пояснил Михаил Поздняков.

Большая часть экспозиции каждого из залов является интерактивной. По каждой части теории Фоменко-Носовского вы можете посмотреть отдельный видеофильм или прочитать дополнительную поясняющую информацию. Кроме того, разработан специальный аудиогид для посетителей музея «Новой хронологии». Общий объем контента составляет 2 часа.

Аудиогид в музее

«Аудиогид вы носите с собой. Сопоставляете номер на экспозиции с номером на устройстве. Или используйте QR-код. Экскурсовод расскажет общие вехи, а углублённую информацию можно прочитать в работах основателей «Новой хронологии». Экспозиция представляет теорию предельно интерактивно. Можно посмотреть, можно послушать или почитать», — добавляет Михаил Поздняков.

Как пояснили в музее, среднее время осмотра экспозиции составляет 1,5 часа.