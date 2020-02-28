Пермь, 28 февраля, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В Пермском академическом Театре-Театре состоялся показ благотворительного спектакля «Музыка жизни 2: первый концерт», посвященного детям, больным онкологическими заболеваниями, об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгения Тебенькова

Постановка была создана на основе музыкальных хитов легендарной рок-группы Queen, все вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

«Музыка жизни 2: первый концерт» — это эффектная хореография, потрясающая музыка Queen, живой вокал, невероятная энергетика и вдохновляющий сюжет, который не оставил равнодушным ни одного зрителя. В спектакле приняли участие более 200 человек, в том числе около 120 человек танцевального коллектива «Flash». Абсолютно все, кто был задействован в спектакле, работали на благотворительных началах», — отмечают в пресс-службе театра.

Организаторы вечера подчеркивают, что их целью было стремление помочь больным детям, помочь и морально и материально, показать. что онкология — это не приговор и с ней можно и нужно бороться.

Благодаря прошедшему спектаклю удалось собрать 400 тыс. рублей, которые будут израсходованы на помощь детям, нуждающимся в реабилитации, а также в экстренных операциях.