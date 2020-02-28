Санкт-Петербург, 28 февраля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Крупномасштабное жилищное строительство в Петербурге может скоро прекратиться если будут утверждены новые правки в Генеральном плане города, которые смещают акценты на наличие в зоне строительства необходимой инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

Предполагается, что в ближайшие годы строители будут в основном работать на юге Петербурга, а так называемая «серая зона» — бывшая промышленная, будет законсервирована, и строительства на этих территориях в ближайшие годы не будет, пишет РБК. Кроме того из генплана убрали большое количество дорог, которые планировалось проложить по территориям объектов культурного наследия.

Несмотря на то, что подача заявок на дополнение документа была прекращена в конце осени прошлого года, новый генплан Петербурга только начал формироваться, а комиссия по подготовке изменений в этот документ еще не закончила рассмотрение всех предложений.

«Мы ещё не видели генеральный план, но имею возможность наблюдать снаружи, по некоторым признакам, по тому как идёт дискуссия комиссии, к тому какие требования предъявляется — город серьезно взялся за инфраструктурные проблемы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель экспертной группы постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.

Собеседник агенства выразил надежду, что предварительные впечатления действительно имеют место быть, и массовая застройка крупными жилыми комплексами без наличия необходимой инфраструктуры вестись не будет.

«У нас до сих пор существует навес уже выданных разрешений на строительство и запланированного жилья, утверждённой документации. Поэтому дефицита предложения не будет в ближайшее время. Говоря о генплане, мы говорим не о завтра, а на перспективу, до 2048 года. Наверно, в такой перспективе, что-то новое потребуется построить или отремонтировать», — резюмировал Карпов.

Чтобы окончательно понять, какой путь развития выберет город, необходимо узнать демографический прогноз и прогноз жилищной обеспеченности населения. Об этом будет объявлено осенью. А пока, эксперты отмечают интересный феномен: всё больше людей из других регионов хотят переехать в Петербург.

Как указал Александр Карпов, строящегося и введённого жилья в городе достаточно, однако отмечается ещё одна тенденция — петербуржцы хотят расширяться, тех квадратных метров, что у них есть, им уже не хватает, и возникает востребованность в жилье с большими метрами.