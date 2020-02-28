Ярославль, 28 февраля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Ярославские больницы готовятся к возможному распространению коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

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«В связи с увеличением в мире количества зараженных новым коронавирусом, в Ярославской области предприняты все меры для недопущения распространения заболевания в случае его проникновения на территорию области. В частности, в лечебных учреждениях подготовлены условия для оперативного выявления заболевших, приведен в готовность весь комплекс необходимого диагностического оборудования в больницах, средства защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные препараты. Кроме того, подготовлены боксы инфекционных отделений и изолированные палаты Инфекционной больницы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Жителей области, приехавших из стран Юго-Восточной Азии и почувствовавших себя плохо, медики призывают незамедлительно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.