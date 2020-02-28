Калуга, 28 февраля, 2020, 16:02 — ИА Регнум. За 2019 год при осуществлении пропускного режима судебными приставами предотвращен пронос в суды почти 7500 запрещенных предметов, из них 354 единицы оружия и боеприпасов, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы за работой

По заявкам судей приставами обеспечена безопасность 55 тыс. 200 заседаний. В рамках служебной деятельности приставы не только обеспечивают безопасность в судах, но и выполняют задачи по принудительному приводу лиц, участвующих в судебных процессах по уголовным, административным делам и не желающих добровольно на них являться. За 2019 год в суды доставлено 1900 таких граждан. Кроме того, принудительному приводу подверглись почти 2400 человек, уклоняющихся от явки к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.

«В прошлом году судебными приставами также была обеспечена безопасность 25 тыс. исполнительных действий. В отношении граждан, препятствовавших деятельности сотрудников, составлен 291 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.8 КоАП РФ», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, в 2019 году калужскими судебными приставами была обеспечена охрана двух Федеральных Арбитражных судов, 12 Федеральных судов общей юрисдикции и 55 судебных участков мировых судей.