Калуга, 28 февраля, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Таджикистана, находящегося под стражей в следственном изоляторе регионального УФСИН России, о нападении на начальника учреждения. Об этом 28 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.

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По предварительным данным, арестованный мужчина отказался подчиниться законным требованиям начальника учреждения и ударил его в область головы и туловища. В настоящее время злоумышленник находится в карцере следственного изолятора.

«За совершение данного преступления уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры», — сказала Диана Титарова.