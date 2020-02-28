Общественник: Транспортная безопасность Ярославля под угрозой
Ярославль, 28 февраля, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Решение мэрии Ярославля о закрытии троллейбусного депо на улице Городской вал нарушает систему транспортной безопасности города. Об этом заявил руководитель ярославской общественной организации «Народный контроль» Иван Мигович.
Иван Мигович считает также, что при выборе партнёра для инвестиционного проекта были нарушены конкурсные процедуры, необходимая документация была составлена с нарушение действующего законодательства. По его мнению, было нарушено федеральное законодательство, которое вообще запрещает приватизацию объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образования.
Иван Мигович не исключает, что действия по застройке депо могут быть связаны с наличием коммерческого интереса некоторых должностных лиц.