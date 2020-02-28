Ярославль, 28 февраля, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Решение мэрии Ярославля о закрытии троллейбусного депо на улице Городской вал нарушает систему транспортной безопасности города. Об этом заявил руководитель ярославской общественной организации «Народный контроль» Иван Мигович.

Троллейбусное депо

«Транспортная инфраструктура Ярославля, депо на Городском валу и тяговая подстанция в частности, обладают стратегическим значением. Это имущество, эти объекты являются часть системы транспортной безопасности. (У нас раньше не просто так выбирались места размещения баз и депо транспортных предприятий.) В свою очередь транспортная безопасность ложится на плоскость национальной безопасности. В своё время в указе президента о стратегии национальной безопасности было чётко указано в чьей компетенции решение вопросов, связанных с переносом подобных объектов в другое место», — сказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM Иван Мигович.

Иван Мигович считает также, что при выборе партнёра для инвестиционного проекта были нарушены конкурсные процедуры, необходимая документация была составлена с нарушение действующего законодательства. По его мнению, было нарушено федеральное законодательство, которое вообще запрещает приватизацию объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образования.

Иван Мигович не исключает, что действия по застройке депо могут быть связаны с наличием коммерческого интереса некоторых должностных лиц.