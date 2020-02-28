Калуга, 28 февраля, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно снижается численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На начало 2020 года в регионе было зафиксировано 2628 человек, или 1,4% от численности детского населения региона. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, увеличилась до 90,7% (2019 году — 90%). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства труда и социальной защиты области.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

В регионе действуют две организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «Азаровский детский дом имени Попова В. Т.» и «Центр содействия семейному воспитанию «Берега». В них воспитываются 116 несовершеннолетних. В области также открыто 18 учреждений социального обслуживания семьи и детей. В 14 из них имеются 285 мест с круглосуточным проживанием для несовершеннолетних. В 2019 году 1034 ребенка получили социальные услуги в стационарной форме, из них 709 возвращены в родные семьи, 54 определены под опеку и в приёмные семьи, 35 — под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В шести учреждениях созданы группы дневного пребывания. Это позволило в 2019 году 1005 детям получить социальные услуги без отрыва от семьи.

Действующая сеть социальных учреждений ежегодно оказывает услуги 32 тысячам детей и их родителей. В 2019 году помощь по социальному сопровождению получили 2103 семьи с детьми. На базе Обнинского центра социальной помощи семье и детям «Милосердие» и центра «Забота» действует бесплатный круглосуточный детский телефон доверия. В 2019 году на него поступило 7922 звонка.