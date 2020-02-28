В калужских банках за год обнаружили сотни поддельных купюр
Калуга, 28 февраля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Порядка 329 денежных знаков, имеющих признаки подделки, было выявлено за 2019 год в банковском секторе Калужской области. Об этом 28 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.
Больше всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячную банкноту: их в 2019 году было выявлено 192 штук. Купюру достоинством в одну тысячу рублей подделали 90 раз. Фальшивых банкнот достоинством две тысячи рублей выявлено 23 штуки, пятисотрублевых — 22, а двухсотрублевая — одна. Из наличного оборота также была изъята одна поддельная монета номиналом пять рублей.
Напомним, в 2018 году на территории Калужской области была выявлена 401 фальшивая отечественная банкнота.