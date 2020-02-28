Ярославль, 28 февраля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. 88 тысяч жителей Ярославской области не имеет права покидать Российскую Федерацию из-за долгов, к ним применены соответствующие обеспечительные меры. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные озвучены на коллегии управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. После введения ограничительных мер ярославцы оплатили долгов на сумму 338 миллионов рублей. Приставы продолжают бороться и с долгами по заработной плате в Ярославской области. В рамках 12 тысяч исполнительных производств предприятия-должники вернули своим работникам 135 миллионов рублей. Общий объем работы судебных приставов в регионе характеризуют следующие цифры.

Коллегия УФССП

«В течение 2019 года в пользу граждан и юридических лиц ярославские судебные приставы взыскали практически 6 млрд рублей в результате реального окончания более 325 тысяч исполнительных производств. В том числе, в бюджеты различных уровней взыскано 2 млрд 498 млн рублей, в пользу кредитных организаций — более 1 млрд рублей. Необходимо отметить, что по сравнению с 2018 годом значительно возросла сумма взысканных штрафов специально уполномоченных органов: в этом году она составила 2 млрд 207 млн рублей», — рассказал исполняющий обязанности руководителя УФССП по Ярославской области Виктор Сцинский.

В среднем один судебный пристав-исполнитель в течение года взыскал 23,4 млн рублей, это на два миллиона больше, чем в 2018-м. Средняя нагрузка на одного сотрудника УФССП составила 3 584 исполнительных производств.