Москва, 28 февраля, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Попытки турецкой стороны давить на Россию могут иметь очень печальные последствия для Анкары, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова советника президента Турции, который заявил, что его страна готова снова воевать с РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«С одной стороны, можно было бы подумать, что турецкая сторона пытается произвести какое-то моральное давление на российскую сторону. Я склоняюсь к этой мысли. Но относиться к его словам серьезно не стоит. А если отнестись серьезно, то для Турции это будет иметь очень печальные последствия, — сказал Мухин. — Турция надеется на свой членский билет НАТО, она играет, но она уже давно заигралась. России на такие заявления надо реагировать сдержанно, но строго. Последствия для Турции будут печальные уже в любом случае».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член турецкого президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки заявил, что Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова. Кроме того, советник отметил, что в РФ проживает 25 млн мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри».