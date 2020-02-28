Москва, 28 февраля, 2020, 17:28 — ИА Регнум. В Москве, в Центре фотографии имени братьев Люмьер, открылась выставка французского художника и новатора Ги Бурдена. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Черно-белые работы представлены на выставке«Ги Бурден. Следуй за мной»

Ги Бурден начал свою творческую деятельность с живописи, а уже в армии заинтересовался фотографией. Став экспериментатором рекламных кампаний, размещенных в коммерческих журналах и раздвигая рамки представления зрителей о фотографии, художник работал со многими брендами. Но более 14 лет он занимался рекламной фотографией, сотрудничая с модным домом Шарль Журдан.

Художник обладал внутренней свободой, отстаивая авторскую свободу и не подчиняясь общим правилам модной фотографии, социуму и диктату редакторов. Он совершил революцию в fashion-фотографии. Его покровителем стал известный фотограф начала XX века Ман Рей.

Вдохновляясь работами сюрреалистов Ман Рея и Рене Магритта, фотографиями Эдварда Уэстона и киноработами Луиса Бунюэля и Альфреда Хичкока, он создавал необычные яркие образы, используя парадоксальные сюжеты и выставляя шокирующие композиции.

«Я никогда не считал себя ответственным за свои изображения. Они — результат простой случайности. Я не режиссер, а всего лишь посредник случая», — писал Ги Бурден.

В фотоработах он использует прием помещения фотографии в фотографии, повторяющиеся отражения и помещает изображения в телевизоре в сам кадр, а также многократное приумножение предметов в пространстве одной фотографии.

Сложно было из огромного бесконечного количества фотографий выбрать работы для выставки. Всего на выставке представлено 50 самых узнаваемых работ, сделанных художником начиная с 1950-х до середины 1980-х годов.

Выставка работ известного фотографа Ги Бурдена продлится с 28 февраля до 17 мая 2020 года.