Санкт-Петербург, 28 февраля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (ГЦУП) предложил петербуржцам присылать свои предложения по адресам размещения новых городских автостоянок.

ГЦУП Городские автостоянки в Петербурге

«Поступившие предложения будут рассмотрены и проработаны ответственными специалистами ГЦУП в целях подбора земельных участков, подходящих для создания городских автостоянок», — пообещали в центре.

Напомним, что проблема парковки автотранспорта в Петербурге является одной из самых острых, поскольку по уровню автомобилизации из расчета на 100 тыс. жителей Северная столица обогнала даже Москву.

Сейчас в Петербурге действует 17 городских автостоянок общей емкостью 2211 машино-мест. Пользование городскими автостоянками осуществляется на платной основе.

В 2020 году запланировано создание еще двух городских автостоянок — в Кронштадте (113 машино-мест) и в Приморском районе, на ул. Савушкина (80 машино-мест), а также проектирование двух автостоянок на улице Оптиков (376 машино-мест).

Предложения о размещении новых автостоянок горожан просят направлять по электронной почте pressa2@gcup.spb.ru до 30 апреля 2020 года.