Калуга, 27 февраля, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Почта России поддержала международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску родственников моряков-подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе. Данная инициатива стала частью комплекса мероприятий национального почтового оператора по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 27 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области Ольга Строк.

ВОО «Русское географическое общество» «Поклон кораблям Великой Победы» – это проект, посвященный увековечиванию памяти русских моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Основная цель проекта — увековечить подвиг военных моряков в местах гибели подводных лодок. Для установления местожительства родных и близких подводников Почта России задействует отделения связи, почтальонов и прочие каналы коммуникации. Все полученные данные будут оперативно переданы в Разведывательно-водолазный клуб.

«Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах страны. Во многих населенных пунктах почтовые отделения — основной объект инфраструктуры и связующая нить с внешним миром. Для восстановления и сохранения семейной истории родственники получат фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения погибших лодок», — сказала Ольга Строк.

Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Добровольцами уже установлены личности более 700 военных моряков-подводников.