Ярославль, 27 февраля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы не пустили в суд мужчину с пистолетом. Он хотел попасть на рассмотрение уголовного дела 14 бывших сотрудников колонии №1 управления ФСИН по Ярославской области, обвиняемых в избиении заключенного. Об эпизоде с пистолетом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. Проверка осуществлялась в Дзержинском районном суде Ярославля. Как пояснили в УФССП, травматический пистолет «ПМ-8» был заряжен, при этом его владелец не скрывал наличие оружия.

УФССП по ЯО Момент происшествия

«Судебный пристав, обеспечивающий установленный порядок деятельности суда и безопасность участников судебного процесса, поинтересовался у посетителя о наличии у него предметов, запрещенных к проносу в здание суда. Посетитель предъявил судебному приставу травматический пистолет и лицензию на право ношения к нему. Последующая проверка гражданина портативным металлодетектором не выявила у него наличия металлических предметов. Мужчине разъяснили, что он не может быть допущен в здание суда с травматическим пистолетом», — пояснили в пресс-службе УФССП.

УФССП по ЯО Пистолет Макарова

Мужчина покинул здание суда, а потом вернулся уже без пистолета. Он смог попасть на рассмотрение громкого уголовного дела в качестве слушателя. Продолжение судебного процесса о пытках заключенного в ярославской колонии пройдет 2 марта.