Санкт-Петербург, 27 февраля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Молодые петербуржцы Никита Семёнов и Георгий Чернышёв, которые стали фигурантами уголовного дела о подготовке теракта в Северной столице, пробудут в СИЗО под арестом ещё два месяца, так решил 27 февраля Дзержинский районный суд Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО Петербурга

Напомним, 27 декабря 2019 года в Калининском районе Петербурга сотрудниками ФСБ России были задержаны двое молодых граждан РФ, которые, по версии оперативников, действовали в интересах так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовились совершить теракты. Информация о подозреваемых была получена от спецслужб США, перехвативших их интернет-трафик. Президент Владимир Путин 20 февраля уточнил, что данные о готовящемся преступлении своевременно поступили от ФБР США, и Москва благодарна американским партнёрам за профессиональную солидарность.

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По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года 23-летний Георгий Чернышёв и 22-летний Никита Семенов стали приверженцами радикальных течений ислама. С помощью интернет-мессенджеров они вышли на участников «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других граждан, которые также хотели вступить в эту террористическую структуру. Как считает следствие, они присягнули террористам, провели разведку мест возможного совершения терактов в Петербурге.

За два дня до истечения установленного после задержания срока содержания под стражей, следствие вновь вышло с ходатайством о продлении меры пресечения.

В четверг, 27 февраля, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга выслушал доводы следствия, которые были озвучены на закрытом процессе, и постановил продлить срок содержания обоих в СИЗО. Чернышёв пробудет под стражей до 22-го, а Семёнов — до 29 апреля 2020 года.

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга также отмечают, что оба арестанта просили отправить их под домашний арест.