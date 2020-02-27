Санкт-Петербург, 27 февраля, 2020, 17:33 — ИА Регнум. К завершению зимнего сезона продавцы одежды в Петербурге отмечают падение продаж. Крупные ритейлеры говорят о сохранении объёма прошлого года, в то время как небольшие — о снижении оборота в два раза. В числе причин ситуации называют аномально тёплые осень и зиму, а также спад покупательской активности населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний велосипедист на Невском проспекте

Как пишет издание РБК-Петербург, аномально теплая зима усугубила и без того непростую ситуацию на рынке одежды, который страдал от низкой покупательской способности. Петербуржцы предпочитали не покупать новые вещи, а платить за питание, услуги ЖКХ, медицину и другие дорогостоящие постоянные расходы.

Влияние тёплой зимы первыми ощутили на себе продавцы шуб и меховых изделий. Также отмечен спад покупательского интереса к тёплым, длинным пуховикам, но сохранился интерес горожан к укороченным курткам и пальто.

Ещё одной угрозой для бизнеса одежды стал коронавирус. Но, благодаря тому, что поставками коллекций ритейлеры занимались зимой, до ограничения сообщения с КНР и закрытия границ, недостатка одежды весна/лето в городе не ожидается.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в ближайшее время роста цен в магазинах одежды не будет, поскольку это может спровоцировать ещё больший отток покупателей.

«В ближайшее время рост цен на одежду и обувь из Китая маловероятен, так как у ретейлеров с учетом низкой покупательской способности населения и так существуют проблемы в стимулировании продаж», — уверена генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.