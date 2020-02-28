Москва, 28 февраля, 2020, 08:17 — ИА Регнум. Заявленная президентом РФ необходимость внесения изменений в основной закон страны всколыхнула общественное внимание. Не обошлось и без тех, кто собственные идеи поставил выше благополучия России. О том, как «аргументированно» защищают свою позицию ненавистники советского периода российской истории, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаг России

Сама идея выбросить 70 лет отечественной истории, связанной с СССР, совершенно гибельна для российского общественного сознания, о чем не раз и весьма доказательно было сказано во многих спорах. Поэтому идеи нынешних монархистов и их подпевал насильственно присоединить российскую историю исключительно к ее имперскому периоду выглядит со всех сторон нездоровой. Особенно глупо звучит националистская аргументация выступающих за империю, забыв, что империя как раз и является антитезисом к национальному государству.

Кто-то делает это бескорыстно, будучи раз и навсегда влюблен в исторический миг, который пытается остановить. А для кого-то такой маневр — лишь способ обелить перестройку и мрачные 90-е, которые оказались социальным лифтом для всякого рода советской маргинальщины. Теперь, взяв конституционную реформу в качестве повода, сторонники российской монархии зарубежного разлива пытаются протолкнуть идею реставрации хотя бы и ценой погружения России в банальное средневековье, когда мнение меньшинства будет превалировать по сословным причинам.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Кто и зачем заговорил о монархии во время конституционной реформы?».