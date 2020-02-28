Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941 — 1945 гг.

Москва, 28 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941 — 1945 гг. 28 февраля: в 1943 году войска Северо-Западного фронта ликвидировали демянский плацдарм противника.

«В ночь на 27 февраля крупные соединения нашей авиации произвели массированный налёт на военнопромышленные объекты Хельсинки. В течение десяти часов наши самолеты бомбардировали железнодорожный узел, военные склады, воинские казармы и заводы города. В результате бомбардировки возникли десятки пожаров, которые, распространяясь, охватили весь город». (Газета «Красная звезда» от 28 февраля 1944 года).