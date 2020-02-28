Пекин, 28 февраля, 2020, 06:37 — ИА Регнум. Информационный шквал, поднятый вокруг эпидемии коронавируса, отражает сразу несколько факторов, для проявления которых данное событие стало лишь поводом. О том, почему речь идет скорее о политике и экономике, нежели о медицине, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Если говорить собственно о медпоказателях, характеризующих вспышку заболевания, то уже с уверенностью можно сказать, что применяемые препараты оказывают действие. Вывод этот можно сделать из того, что количество выздоровевших стабильно увеличивается. Конечно, отсутствие гарантированной вакцины против возбудителя продолжает оставаться опасным фактором, а вот паника, поднятая вокруг эпидемии, оказалась, судя по всему, выгодна для многих.

Причем в число этих многих входят не только недруги Китая, но и представители некоторых отраслей промышленности этой же страны. Почему так? На фоне взрывного развития китайской экономики в последнее десятилетие выявилась проблема, связанная с инерционностью мировых запросов, особенно четко видимая, например, в нефтяной или сталелитейной отраслях. Перегрев, производство про запас оказалось очень трудно остановить, и здесь вспышка вируса стала поводом остановить рост, достигший своего логического предела.

Тем не менее угрозы для мировой экономики остаются весьма серьезными и из-за резких изменений в мировой торговле некоторые эксперты предсказывают даже наступление очередной фазы мирового кризиса.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Коронавирус, флюгер ОПЕК+ и реальная экономическая стратегия Китая».