Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Появились фотографии с места смертельного ДТП в Ростовской области, сообщает ИА REGNUM.

УГИБДД по Ростовской области В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли три человека

Напомним, авария с участием трёх автомобилей произошла 27 февраля на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. В результате ДТП три человека погибли, ещё один получил травмы.

Известно, что на автодороге столкнулись Renault Logan, ВАЗ 2114 и Hyundai Accent. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности случившегося.