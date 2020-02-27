Калуга, 27 февраля, 2020, 19:46 — ИА Регнум. В Калужской области десять проектов некоммерческих организаций из 45 стали победителями в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года. На реализацию своих инициатив проекты-победители получат более 24 млн рублей, сообщает 27 февраля корреспондент ИА REGNUM.

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Самый большой грант в размере 9 млн 303 тысячи рублей получил проект «Ильинские рубежи. Музейно-образовательный мемориальный комплекс с храмом памяти героических защитников Ильинских рубежей на подступах к Москве в октябре 1941 года» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в Малоярославце. Эта организация в пятый раз становится победителем конкурсов Фонда президентских грантов, сумма полученных грантов составила свыше 19,8 млн рублей.

«2020 год объявлен президентом нашей страны Годом памяти и славы. В мае весь мир отметит 75-летие Великой Победы. Думаю, что у некоммерческих организаций в этот период есть возможность реализовать много интересных проектов, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и распространение достоверной информации о роли советского народа в победе над фашизмом», — считает министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

За три года от Калужской области в Фонд Президентских грантов был направлен 301 проект, 66 проектов получили поддержку на сумму 144 млн рублей. Среди популярных направлений: сохранение исторической памяти, проекты в области науки, образования и просвещения, а также культуры и искусства.