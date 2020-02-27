Ярославль, 27 февраля, 2020, 16:11 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области отказалось включить в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «ЯХМ «Реставратор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дома, где должен был пройти ремонт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд потребовал признать одну из крупнейших реставрационных компаний региона недобросовестной из-за невыполненного ремонта крыш трех домов в 2017 году.

Всего контракт включал около 50 объектов. Как заявили в «Реставраторе», работы в домах на ул. Свердлова, 21 и 23, а также Революционной, 18 было невозможно выполнить из-за некачественной проектно-сметной документации. В одном доме она не учитывала существующие мансарды, в другом ремонт крыши не предусматривал утепление чердака, гидроизоляцию, снегозадержание и ограждение кровли. Как было установлено в ходе заседания комиссии УФАС, подрядчик неоднократно обращался в фонд с просьбой изменить проект или исключить дома из договора.

На основании этого антимонопольщики не усмотрели недобросовестного поведения в действиях «Реставратора». Сама компания предъявила иски в арбитражный суд к фонду капремонта. К сожалению, ремонт крыш в указанных домах не сделан до сих пор.