Санкт-Петербург, 27 февраля, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 27 февраля освободил от должности вице-губернатора Анну Митянину, которая днем ранее была избрана на пост уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщало ИА REGNUM, Митянина победила в ходе выборов в Законодательном собрании города, набрав 26 голосов депутатов из 49-ти и обойдя во втором туре выборов сотрудницу аппарата ЗакСа Юлию Шик. Митянина избрана на должность детского омбудсмена Петербурга на пять лет.

В связи с тем, что Анна Митянина в Смольном курировала социальные вопросы, Александр Беглов с 27 февраля временно возложил решение вопросов социальной и демографической политики, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, координацию и контроль деятельности нескольких комитетов и управлений Смольного на вице-губернатора Владимира Кириллова.

Кириллов также по-прежнему отвечает за решение вопросов в области культуры, спорта, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга.