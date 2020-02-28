Вашингтон, 28 февраля, 2020, 03:39 — ИА Регнум. С конца прошлого года на боевое дежурство ВМФ США начали выходить подводные ракетоносцы, которые вооружены модернизированными баллистическими ракетами. В чем смысл американского перевооружения на тактические ядерные боеприпасы малой мощности, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Мощность заряда ракет Trident II, которая в годы Холодной войны составляла до 475 килотонн, теперь понижена до 5−7 килотонн. Но это не только итог стремления сэкономить на дорогостоящем оружии. Данный подход может говорить о том, что США окончательно похоронили идею стратегического превосходства через создание непробиваемого купола противоракетной обороны.

Новое российско-китайское оружие не дает таким планам ни единого шанса, следовательно, Пентагону пришлось на ходу перестраивать стратегический подход. И состоит он в том, чтобы внедрить в политическое сознание основных военных игроков планеты мысль о «неопасном» применении тактическим ядерных зарядов в обычных конфликтах. Ведь действия в горячих токах последних лет, включая Сирию, показали неэффективность классического налета крылатыми ракетами, когда противная сторона мало-мальски готова к отражению подобного удара. Но не обернется ли американская готовность к применению тактического ядерного оружия крупным стратегическим осложнением?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «США снова готовы использовать ядерное оружие. Против кого?».