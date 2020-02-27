Барнаул, 27 февраля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Администрация торгово-производственного комплекса Алтайского края 29 марта проведёт в Барнауле большую ярмарку выходного дня, посвящённую Масленице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, покупателям и посетителям рынка будет предложена интересная развлекательная программа с традиционными конкурсами, сжиганием чучела зимы и призами для победителей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Блины

«Алтайские товаропроизводители представят свежую продукцию, фермеры порадуют натуральными продуктами к праздничному столу: овощами, крупами, соленьями, мясом и мясными полуфабрикатами», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна — «Сибирская Масленица», пройдет 29 февраля в виде фестиваля в туркомплексе «Сибирское подворье». Её организаторы решили внести свой вклад в борьбу с мусором и поддержать разумное потребление. Гостей призывают приезжать на праздник со своими термокружками.