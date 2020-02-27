Симферополь, 27 февраля, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Шквальный ветер сорвал крышу Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма на припаркованные рядом у здания автомобили. Об этом ИА REGNUM 27 февраля сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Фото: Александр Колченко PCmediiuOtk

«Вследствие порыва ветра сорвана кровля с административного здания на улице Киевской, 150. Под завалами оказалось примерно 10 автомобилей. Информация доведена соответствующим службам, доложено руководству города. Информации о пострадавших нет, но она уточняется», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля сильный ветер сорвал часть крыши с шестиэтажного дома в Феодосии.