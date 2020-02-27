Вашингтон, 28 февраля, 2020, 01:16 — ИА Регнум. Еще совсем недавно многие американские политики всерьез верили в возможность свалить собственного президента, выказав тому вотум недоверия. О том, как страшно будет мстить победивший своих недоброжелателей Дональд Трамп, рассуждает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангел мести

Любопытно, что речь в данном случае не идет о выборе — мстить или не мстить, даже пресс-секретариат Трампа как будто нарочно подвесил вопрос «не будет ли возмездия?» в воздухе, не дав на него ответа. А уж в сочетании со словами самого Трампа, который заявил перед своей командой, что «мы несправедливо прошли через ад», показывает градус его злости.

Список тех, кто пытался затравить президента и сбросить его с корабля американской политики, довольно длинен, и фигуры, его наполняющие, весьма разнокалиберны. Судя по бедам, которые уже начали постигать персон из антитрамповского лагеря, принято решение начать с не самых крупных участников, постепенно увеличивая масштаб операции. Что интересно, многих (если не всех) из уже пострадавших от Трампа так или иначе объединяет связь с нынешней Украиной. Не окажется ли часом, что, разобравшись с врагом внутренним, Трамп обратит внимание на Украину?

Читайте статью Андрея Ганжи «Кому будет мстить Дональд Трамп?».