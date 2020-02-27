Ольхонский район, Иркутская область, 27 февраля, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Очередную опасную небрежность допустили туристы, выехавшие на байкальский лёд в автомобиле Lexusв Мухорском заливе (вблизи мыса Улирба). Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, ЧП произошло сегодня, 27 февраля, в 11:30 по местному времени по причине того, что из-за теплых подводных источников лед в этой местности Байкала фактически не замерзает, в некоторых местах толщина его составляет менее 10 сантиметров.

ГУ МЧС по Иркутской области Lexus ушёл под воду на Байкале

Несмотря на то, что опасный участок ежегодно в зимний период обносится вешками, а на берегу выставляются соответствующие знаки, информирующие об опасности, водитель внедорожника проехал за вешки и в пятнадцати метрах от берега автомобиль на 1,5 метра провалился под лёд.

Как говорят спасатели, помимо водителей в салоне машины находились трое пассажиров. К счастью, обошлась без жертв: пострадавшие самостоятельно выбрались и дошли до ближайшей базы отдыха.