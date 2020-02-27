Мышкин, Ярославская область, 27 февраля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Жительница Мышкинского района Ярославской области признана виновной в истязании 4-летнего мальчика и ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ярославской области. 49-летняя женщина проживала в деревне Юрьевское. Она переехала в Мышкинский район из Москвы. В семье 8 детей, из них шестеро — под опекой.

Следственный комитет

«Следствием и судом установлено, что злоумышленница, являясь опекуном четырехлетнего мальчика, действуя умышленно, из чувства личной неприязни, находясь в одном из населенных пунктов Мышкинского района Ярославской области, в период с апреля по июль 2019 года неоднократно привязывала мальчика веревкой за различные части тела в помещениях дома по месту жительства. Тем самым она причиняла ребенку физическую боль и психические страдания», — пояснили корреспонденту ИА REGNUMм в Следственном комитете РФ.

Мышкинский районный суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мальчик из семьи изъят, в его пользу с подсудимой взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.