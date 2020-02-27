Кингисепп, Ленинградская область, 27 февраля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили в Кингисеппском районе Ленинградской области плантацию конопли, приспособления по изготовлению из нее наркотических средств, а также задержали предполагаемого хозяина «мини-фермы», который может быть причастен к незаконной культивации и обороту растительных наркотиков. Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Наркоплантация, обнаруженная полицией в Ленобласти

Вскрыть незаконное производство наркотиков оперативникам удалось в среду, 26 февраля. В результате оперативно-розыскных мероприятий на земельном участке сельхозназначения в Опольевском сельском поселении у деревни Саккало Кингисеппского района была обнаружена плантация конопли.

В самовольно возведенном жилом доме проживал 43-летний уроженец Якутии, который предположительно и выращивал наркотическое растения. Из помещений было изъято два полимерных пакета с частями наркосодержащего растения «конопля» массой около 380 граммов и два пакета с наркотическим средством «марихуана» массой около 220 граммов.

«Также в ходе обыска обнаружены и изъяты емкости с 48 кустами растений, предположительно являющиеся коноплей, трое электронных весов, оборудование для культивирования растений», — уточняют в Главке.

Следственным отделом ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области возбуждено уголовное по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.