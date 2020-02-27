Санкт-Петербург, 27 февраля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Спортсменка с инвалидностью Марина Бекетова из Санкт-Петербурга стала серебряным призером чемпионата России по пауэрлифтингу (жим штанги) среди атлетов без физических ограничений.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Марина Бекетова на чемпионате России по классическому жиму штанги лежа

Как сообщает БФ «Точка опоры», в Москве состоялся чемпионат России по классическому жиму штанги лежа, где состязались в своих весовых категориях атлеты из разных регионов страны. Среди участников многократная рекордсменка и победительница престижных турниров Марина Бекетова была единственной паралимпийской спортсменкой. По результатам турнира Марина завоевала серебро в весовой категории до 52 кг, отжав 90 кг.

«Чемпионат России среди спортсменов без физических ограничений в Москве — это ещё один шанс доказать, что всё возможно. Выступление показало над чем надо еще работать. Бывает, выступаешь и понимаешь, что надо себе дать отдохнуть, всё переоценить для дальнейшей работы, что важно для спортивной жизни. Конкуренция была небольшая, но, всё-таки, пришлось «порубиться» на помосте с достойным соперником из города Саров (Елена Забелина). Дальнейшие планы — восстановиться и начать с новыми силами и мыслями тренироваться к будущим соревнованиям. Спасибо огромное тренеру за предоставленную возможность выступать на таких турнирах, за труд, вложенный в меня, за поддержку», — рассказала Марина Бекетова.

Марина уже второй раз становится призером чемпионата России среди атлетов без физических ограничений. В 2018 году она взяла золото с результатом 95 кг.