Майкоп, 27 февраля, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в сессии Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск», на котором мэр Адыгейска Махмуд Тлехас выступил с годовым отчётом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 27 февраля.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в сессии Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

В отчёте глава администрации Адыгейска сообщил о том, что в 2019 году бюджет города составил свыше 633 млн рублей, и это на 257,6 млн рублей больше 2018 года. Объем собственных доходов вырос на 7,1 млн рублей. Исполнение бюджета составило 88%.

Адыгеи Мурат Кумпилов, в ходе обсуждения итогов работы администрации, отметил важность использования географического положения Адыгейска.

«Сегодня перед Адыгейском стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, дальнейшему развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. Это касается и других населенных пунктов, входящих в состав города. Данные вопросы решаются в рамках государственных программ, национальных проектов. Итоги года говорят о позитивных изменениях в развитии муниципалитета. Но задач остается еще много», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также Кумпилов отметил важность качественной реализации проектов «Единой России» — благодаря им муниципалитеты получили возможность благоустроить общественные и дворовые территории, реконструировать школьные спортзалы и возводить спортивные объекты. В числе вопросов, на решении которых местным властям необходимо сосредоточиться, глава региона назвал поддержку бизнеса, использование возможностей Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», привлечение КФХ и ЛПХ к участию в грантовых программах. Также Кумпилов отметил ряд проблем с планированием расходов и доходов.

«Как показывают итоги года, средства местного бюджета не были до конца освоены. У муниципалитета сложилось самое низкое в республике исполнение по расходам. Необходимо полностью осваивать все заявленные бюджетные средства в обозначенные сроки», — подчеркнул руководитель региона.

Глава региона отдельно подчеркнул необходимость строгого контроля за реализацией нацпроектов в муниципалитете. В сфере здравоохранения планируется дальнейшая модернизация первичного звена, капремонт поликлиники, приобретение шести единиц автотранспорта, передвижных кабинетов флюорографии и маммографии, оснащение оборудованием Центра первичной онкопомощи. При этом в числе первостепенных задач глава республики указал на важность повышения качества медицинских услуг, напрямую связанного с квалификацией медработников. По нацпроекту «Образование» необходимо полностью решить вопрос очередей в ясли, а также в части оснащения школ цифровым оборудованием и созданию 195 мест для допобразования. Также необходимо организовать бесплатное горячее питание для учеников начальной школы. В рамках комплексного развития Адыгейска предстоит капремонт Центра народной культуры.

Глава региона отметил рост рождаемости в Адыгейске и снижение смертности, и отметил. что эту тенденцию необходимо закрепить.

«Сейчас по предложению президента страны готовится целый ряд поправок в Конституцию России, которые должны, в том числе, значительно усилить социальную защищенность граждан. Среди них поправки, касающиеся укрепления и защиты семей, прав ребенка. Главная цель предпринимаемых шагов — повышение качества жизни людей, народосбережение», — подчеркнул Кумпилов.