Барнаул, 27 февраля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае завершено расследование уголовного дело в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его последующим сбытом на территории региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

УФСБ России по Алтайскому краю После переделки охолощенный автомат Калашникова калибра вновь стал огнестрельным оружием

УФСБ России по Алтайскому краю Переделка охолощенного автомата Калашникова калибра 7,62 мм

Как сообщает УФСБ России по Алтайскому краю, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое мужчин (житель Павловского района, 1981 г. р., и житель барнаульского пос. Власиха, 1987 г. р.) осенью 2019 года решили заняться переделкой охолощенного автомата Калашникова.

УФСБ России по Алтайскому краю Патроны к автомату Калашникова калибра 7,62 мм

В домашних условиях с помощью закупленного для этих целей специального оборудования они изменили знаменитое оружие, сделав автомат пригодным для производства выстрелов патронами калибра 7,62 мм. Это подтвердила экспертиза, проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Если бы не правоохранители, «умельцы» могли бы продать уже боевой автомат за 38 тысяч рублей на черном рынке. Уголовное дело по ч. 2 ст. 223 и ч. 1 ст.222 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение, ношение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов») с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что именно Алтайский край считается родиной прославленного русского оружейника Михаила Калашникова.

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