Санкт-Петербург, 27 февраля, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В январе 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 27 500 легковых автомобилей, что на 5% меньше объема производства за первый месяц 2019 года. Об этом сообщили ИА REGNUM 27 февраля в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Автозавод Hyundai в Петербурге

Такие низкие показатели января, как отмечают эксперты, отмечены впервые за четыре года. Однако, например, по сравнению с 2016 годом нынешнее падение незначительное: тогда выпуск автомобилей в первый месяц года снизился сразу на 46%.

Несмотря на некоторое сокращение производства, доля петербургского автопрома в общероссийском объеме выпуска машин заметно увеличилась. По итогам января она составила 29,2% (результат января 2019 года — 24,8%). Последний раз более высоким этот показатель был в январе 2017 года. Тогда доля петербургского автомобильного производства достигла 32% от всех выпущенных в стране машин.

«По сравнению с общероссийским объемом производства, который в январе упал на 16%, петербургский автопром начал год достаточно позитивно», — считает генеральный директор"Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Однако понять, каким будет 2020 год для автопроизводителей, можно будет лишь в первый месяц весны. На годовой план могут сильно повлиять внешние факторы, которые оказывают влияние на российскую экономику, и, в частности, на выпуск автомобилей иностранных брендов. В качестве примера, аналитики приводят возможную остановку в марте из-за недостатка комплектующих производства на заводе Nissan.

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«В январе общий объем продаж петербургских автомобилей в России увеличился на 13% по сравнению с первым месяцем 2019 года. Тем самым, спрос на петербургскую продукцию растет второй месяц подряд», — отметили в профильном агентстве.

Напомним, семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в топ-25 самых популярных машин в России по итогам января 2020 года. Это Kia Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Toyota Camry и Nissan Qashqai.