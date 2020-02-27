Санкт-Петербург, 27 февраля, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Два форта Кронштадта (входит в состав Санкт-Петербурга) реконструируют за 4,5 млрд рублей в течение ближайших четырех лет. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Федеральное финансирование достанется фортам «Кроншлот» и «Петр I» и будет распределено с 2020 по 2023 год.

Оба форта предполагается реконструировать с элементами реставрации и приспособлением под современное использование. На форт «Петр I» площадью почти 18 тыс. кв. метров уйдет порядка 2,2 млрд рублей. В 2020 году на проектные и изыскательские работы направят около 175 млн рублей, в 2021 году на саму реконструкцию выделят около 640 млн рублей, в 2022 году — 1 млрд 150 млн рублей, в 2023 году — 232,5 млн рублей.

Около 2,3 млрд рублей пойдет на работы по первому этапу реконструкции форта «Кроншлот» площадью более 19 тыс. кв. метров. Примерно 180 млн рублей пойдут на проектные и изыскательские работы уже в 2020 году. Затем в течение трех лет до 2023 года на форт потратят соответственно 670 млн, 1 млрд 200 млн и 243 млн рублей.

Заказчиком выступило Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в состав Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота входят три кронштадтских форта: «Александр I» («Чумной»), «Кроншлот» и «Петр I». Форт «Петр I» полноценно используется в интересах ЛенВМБ. Форты «Кроншлот» и «Александр I» входят в состав формируемого филиала парка «Патриот».

Форты Кронштадта являются памятниками истории и культуры федерального значения и компонентами объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Всего вокруг Кронштадта на искусственных островах расположено 17 морских и два береговых форта. Некоторые приспособлены частными компаниями под современное использование, другие же находятся в заброшенном состоянии и почти погибли.