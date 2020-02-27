Пермь, 27 февраля, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки художников Юрия Шишкина и Юрия Лапшина «Молчание слова», об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Молчание слова»

«Проект «Молчание слова» представит взгляд авторов на фантастический «призрачный мир» с существами, которые живут, гуляют, летают в придуманном мире, по своим понятиям и законам», — отмечают в пресс-службе учреждения культуры.

Выставочный проект «Молчание слова» объединит скульптурные и живописные работы разных лет. Впервые будет представлена новая живописная серия работ 2019 года Юрия Лапшина, посвященная образам животных.

Открытие выставки состоится 28 февраля в 18:00 по местному времени в Пермской Арт-резиденции, экспозиция продолжит свою работу до 29 марта. Вход на вернисаж объявлен свободным.