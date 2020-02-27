Нацпроект помог открыть новый ФАП в Забайкалье
Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 27 февраля, 2020, 07:02 — ИА Регнум. Забайкальский край активно осваивает новые возможности по оснащению медицинских пунктов в рамках «Дальневосточной субсидии» и нацпроекта «Здравоохранение», которые открылись региону после вхождения в состав Дальневосточного федерального округа. Ещё один фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Челутай Агинского района. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, отныне современными медицинскими услугами смогут воспользоваться 400 местных жителей.
«Мы продолжаем обустраивать, благоустраивать край, строить социально важные объекты. Здание нового ФАПа отвечает всем современным стандартам, теперь челутайцы смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — сказал она открытии медучреждения губернатор Забайкалья Александр Осипов.
По его словам, в 2020 году в крае планируется установить 53 ФАПа.
Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа на регион стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам.
Новое руководство региона взяло курс на новую экономическую политику, и теперь Забайкалье является участником практически всех федеральных программ и проектов, реализуемых в рамках национальных проектов.
С октября 2019 года около тысячи жителей села Ушарбай Могойтуйского района стали получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях. Ранее в одном из отдалённых сёл Читинского района — Подволок — на средства «Дальневосточной» субсидии тоже возвели современный фельдшерско-акушерский пункт.
Читайте также: Статус дальневосточника помог открыть новый ФАП в забайкальском селе