Москва, 27 февраля, 2020, 04:23 — ИА Регнум. Российский политик, вставший на сторону геополитических уступок, обретет в России лишь политическую смерть, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Сергей Кургинян

«Я еще раз обращаюсь в России со своим аналитическим прогнозом. Мы хотим, чтобы был либерализм… Как только он встанет на позицию геополитических уступок, где угодно, он будет мертв, он будет политически мертв, ибо такова воля русского народа», — заявил Кургинян.

По его словам, путь геополитических уступок для любого политика, который хочет вести дела в России, закрыт, и это должны понять все.