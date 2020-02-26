Москва, 27 февраля, 2020, 00:47 — ИА Регнум. Одной из причин снижения качества медицинской помощи в России является отсутствие необходимого количества медицинских работников в системе здравоохранения, следует из отчёта Счётной палаты о расходовании средств на медицину в 2018—2019 годах.

Винсент Ван Гог. Палата больницы в Арле. 1889

«Анализ статистических данных свидетельствует о снижении в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) численности врачей, среднего и младшего медицинского персонала», — объясняют эксперты.

В качестве актуальных проблем в российской медицине Счётная палата указывает недостаток врачей узкой специализации, которые оказывают медпомощь детям, неполную укомплектованность педиатрической службы, недостаточную квалификацию педиатров.

Для решения проблем Счётная палата предлагает создать базу трудоустройства выпускников медицинских образовательных медучреждений, а также провести опросы населения об удовлетворенности качеством медицинской помощи.

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