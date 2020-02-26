Калуга, 26 февраля, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Сегодня, 26 февраля, состоялось очередное заседание Городской думы Калуги. Депутаты внесли поправки в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета увеличилась на 5 млн 258 тысяч рублей, кроме того производится перераспределение средств в рамках ранее утвержденных параметров.

Пресс-служба Городской думы Калуги Доходная часть бюджета Калуги увеличилась на 5 млн руб

Дополнительные средства выделяются на совершенствование организации школьного питания, укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства, ремонт детских садов, здания спортивной школы «Персей» и оказание финансовой поддержки социально-ориентированных НКО.

Также выделяются средства для финансовой поддержки МБУ «Служба жилищного обеспечения» и МУП «Калугатеплосеть». Внесены поправки в решение Городской думы «О компенсации части расходов отдельным категориям граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению».

Поправки предусматривают расширение категории получателей компенсации части расходов на оплату отопления и уточняют период оказания данной услуги. Были приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества, наименовании вновь образованных улиц и переулков, а также согласованы сделки муниципальным предприятиям.

В рамках часа контроля депутаты рассмотрели информацию о деятельности управляющих компаний города. По состоянию на 1 января 2020 года в Калуге работают 66 управляющих компаний, в том числе две муниципальные: МБУ «Служба жилищного обеспечения» и ООО «УК МЖД Калугатеплосеть». В 2019 году прекращено действие лицензии шести управляющих организаций. В связи с банкротством прекращено действие лицензии у МУП «УК МЖД Московского округа», ООО «Городская управляющая компания», ООО «УК Жилищным фондом», ООО УК «Белый город». Действие лицензии ООО «Жилсервис плюс» прекращено по заявлению лицензиата. Также прекращено действие лицензии ООО «Главное управление жилищным фондом» (Министерства обороны РФ). У управляющей компании ООО УК «Развитие» лицензия аннулирована в связи с банкротством.

Острой проблемой на сегодняшний день является задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. На 1 января 2020 года наибольшую задолженность перед поставщиками ресурсов накопили: ООО «УК МЖД города Калуги» — 88 миллионов рублей, ООО «УК ГУП Калуги» — 80,6 млн. рублей, ООО «УК Жилищным фондом» — 40,8 млн. рублей, ООО УК «Развитие» — 37,8 млн. рублей, ООО «Калужский дом» — 34,4 млн. рублей и ООО «ЖРЭУ» — 30,7 млн. рублей. Наименьшие суммы задолженности у ООО УК «Новый город», ООО УК «Магистраль» и ООО УК «Партнёр» — 687, 389 и 292 тысячи рублей соответственно. Задолженность отсутствует у ООО «УК МЖД Московского округа», ООО «ЖРЭУ № 16» и ООО УК «Монолит».МУП «Калугатеплосеть» поставлена задача активизировать претензионную работу, вопрос погашения задолженности будет решаться в судебном порядке. Как сообщил депутатам начальник Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович, в 2019 году от калужан поступило 54 тысячи обращений с жалобами на управляющие компании. МБУ «Служба жилищного обеспечения», как и предшественник — МУП «УК МЖД Московского округа», становится лидером антирейтинга. В 2019 году учреждению было выдано 51 предписание ГЖИ, 30 из них остались неисполненными. Только за два месяца 2020 года «Службе жилищного обеспечения» уже выдано 91 предписание. Депутат Андрей Линков поднял вопрос создания аффилированных коммерческих структур владельцами обанкротившихся управляющих компаний. Недобросовестные предприниматели создают управляющие компании — однодневки, собирают с жителей платежи за содержание жилого фонда и коммунальные ресурсы, после чего компания банкротится, а деньги исчезают. В скором времени появляются новые управляющие компании с теми же учредителями. По словам Алексея Дулишковича работа по борьбе с подобными явлениями ведётся уже на протяжении двух лет, но разрабатываемый Минстроем России законопроект постоянно отправляется на доработку в связи с нарушениями норм антимонопольного законодательства.

«Необходимо пользоваться имеющимися законодательными инструментами, — уверен временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, — в настоящее время МУП «Калугатеплосеть» ведётся претензионно-исковая работа в отношении должников, кроме того, законодательство позволяет привлекать бенефициаров к субсидиарной ответственности, фактически ущерб, нанесённый ресурсоснабжающим организациям, может быть компенсирован за счёт учредителей и владельцев обанкротившихся управляющих компаний».Депутат Виктор Борсук предложил также использовать для борьбы с недобросовестными управляющими компаниями статью Уголовного кодекса «О преднамеренном банкротстве». «Если правоохранительным органам удастся доказать факт выведения средств жителей со счётов управляющей компании, то руководство такой УК будет ждать уже не административная, а уголовная ответственность», — подчеркнул депутат. Депутат Марина Ставиская обратила внимание руководителей города на тяжелое положение МБУ «Служба жилищного обеспечения». «В муниципальном учреждении собран практически весь аварийный и ветхий жилой фонд города, — отметила Марина Ставиская, — без существенных дотаций из городского бюджета «Служба жилищного обеспечения» не сможет обеспечить нормальное обслуживание этого фонда и рискует повторить судьбу своего предшественника — стать банкротом».По словам Дмитрия Денисова «Служба жилищного обеспечения» проходит стадию становления, в настоящее время ведётся работа по поиску дополнительных источников финансирования, в том числе и за счёт коммерческой деятельности учреждения. Кроме того часть домов, расположенных в отдалённых микрорайонах города, планируется передать частным управляющим компаниям. «Многие из домов, находящихся на балансе МБУ, необходимо расселять и сносить, — отметил Дмитрий Денисов, — но это потребует значительных средств, сейчас мы стараемся изыскать необходимые ресурсы для обеспечения эффективной работы учреждения». По мнению депутата Юрия Титкова в Калуге не ведётся системная работа по поддержке добросовестных управляющих компаний и передаче им жилого фонда, также недостаточно эффективно ведётся разъяснительная работа с жителями.— Управление городского хозяйства уже неоднократно обещало навести порядок в коммунальной сфере, — напомнил Юрий Титков, — и пока существенных результатов не достигнуто, в городе насчитывается порядка 15 — 20 управляющих компаний, каждая из которых накопила долгов на сумму более пяти миллионов рублей. Депутат Татьяна Коняхина в свою очередь предложила проработать законодательную инициативу, предусматривающую ужесточение лицензионных требований к управляющим компаниям."Социальная стабильность в нашем городе и комфорт жителей во многом зависят от качества работы управляющих компаний, — подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — в недавно созданный совет управляющих компаний при Городском Голове вошла только половина управляющих организаций Калуги, это те, кто хочет честно работать, конструктивно взаимодействовать с городскими властями и жителями, возможно, что именно столько управляющих компаний — порядка тридцати и необходимо городу для качественного обслуживания жилого фонда».Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.